Гололедица, сильный снег, метели. ГСЧС предупредила украинцев об ухудшении погоды

"3 января ночью в северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях сильный снег, метели, в Украине в течение суток порывы ветра 15–20 м/с (первый уровень опасности, "желтый")", – отметили в сообщении.

В Киеве и Киевской области 3 января ночью на дорогах гололедица, в течение суток порывы ветра будут достигать также 15–20 м/с.