"Может привести к ухудшению движения транспорта". Украинцев предупредили о непогоде 31 декабря

В Киеве прогнозируют мокрый снег, на дорогах будет скользко Фото: depositphotos.com

Ночью и утром в восточных и западных областях ожидается туман, видимость 200–500 метров, в северных и центральных областях местами гололедица (первый уровень опасности, "желтый").

"В Киеве и Киевской области 31 декабря ночью и утром гололедица, местами гололедица. Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – заявили спасатели.

В восточных регионах Украины завтра будет холоднее, чем в остальной части страны, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Ночью -6...-11 ºC, днем -1...-6 ºC. Снег будет идти, скорее всего, во второй половине дня и вечером. Запад Украины завершит 2021-й самой теплой погодой, теплее даже, чем на юге – ночью около 0 ºC, днем +1...+6 ºC. Дождь и мокрый снег", – отметила специалист.

В южных областях ночью и утром будет сухо. Днем пойдет незначительный мокрый снег, температура воздуха: от -2 ºC до +4 ºC.

В центральных регионах Украины в пятницу прогнозируют мокрый снег, возможен дождь. Температура воздуха: +3... +4 ºC.

"Северная часть Украины ночью еще поморозит: -3...-8 ºC. Днем – оттепель, разве что еще на Сумщине до -2...-4 ºC. Снег и мокрый снег в основном ночью и утром, днем без существенных осадков, можно гонять за подарками", – пошутила Диденко.

В Киеве 31 декабря ночью и утром мокрый снег, возможен дождь. Ночью ожидается до -5 ºC. Завтра днем потеплеет до -1...+1 ºC, на дорогах будет скользко.