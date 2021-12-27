"Подготовьте праздничные зонты". На Новый год в Украине ожидается оттепель

"Ожидается оттепель и высокая, с плюсами, температура воздуха, временами дождь и мокрый снег. Подготовьте праздничные зонты", – отметила она.
28 декабря в Украину придет южный циклон. В центральных областях ожидаются наиболее сложные погодные условия – сильный снег, метели, снежные заносы.
"Ненастье коснется западных областей (кроме Закарпатья, Волыни и Ровенщины), востока Украины и юга. В южной части, где ожидается высокая температура воздуха, будет идти мокрый снег и дождь. Соответственно, на дорогах водителям будет несладко – поэтому, если никак нельзя отложить завтрашние поездки по этим регионам, будьте очень внимательны и проверьте машину на наличие всех необходимых вещей", – посоветовала синоптик.
В северных областях возможен снег, на дорогах будет скользко. В Киеве во вторник прогнозируют облачную погоду, есть вероятность снега.
"Морозы пока удерживаются, ночью в Киеве -8...-10 ºC, днем около -5 ºC", – уточнила Диденко.
27 декабря из-за снегопадов и вьюг в Карпатах ожидается высокая снеголавинная опасность, она будет соответствовать четвертому уровню. Спасатели также проинформировали, что 27–29 декабря на участке Днестра Галич – верховье Днестровского водохранилища ожидается интенсивное образование ледяного покрова, возможно резкое колебание уровня воды.