Ветер, метель, -15 ºC. ГСЧС призвала украинцев пока не ходить в Карпаты

24 декабря в горах ожидается сильный снег, сообщили в Укргидрометцентре Фото: ДСНС України / Facebook

"Сильный ветер, метель и 15 градусов мороза. Воздержитесь от походов в горы до улучшения синоптической ситуации", – написали в ГСЧС.

Пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook предупредила об опасных метеорологических явлениях 24 декабря.

"24 декабря на дорогах страны – гололедица, ночью в западных областях, днем в Украине – порывы ветра 15–20 м/с, в западной части – гололедица, в Карпатах – сильный снег, порывы ветра 20–25 м/с, вьюги", – говорится в сообщении.

Погодные условия будут соответствовать I (желтому) уровню опасности и могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.