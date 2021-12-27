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В Карпатах объявили чевертый уровень опасности схода лавин

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По шкале лавинной опасности четвертый уровень предпоследний
По шкале лавинной опасности четвертый уровень – предпоследний
Фото: depositphotos.com

27 декабря из-за снегопадов и вьюг в Карпатах ожидается высокая снеголавинная опасность, она будет соответствовать четвертому уровню. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Опасность схода лавин есть в горах Ивано-Франковской области и на высокогорье восточной части Закарпатской.

"На высокогорье западной и центральной части Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность – третий уровень", – уточнили в ГСЧС.

Спасатели также проинформировали, что 27–29 декабря на участке Днестра Галич – верховье Днестровского водохранилища ожидается интенсивное образование ледового покрова, возможно резкое колебание уровня воды.

Контекст:

По шкале лавинной опасности четвертый уровень – предпоследний, пятый уровень соответствует катастрофической угрозе схода лавин.

Теги: Украина, ГСЧС, Карпаты, угрозы, снегопад, Ивано-Франковская область, спасатели, лавина, Днестр, Закарпатская область
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