В Карпатах объявили чевертый уровень опасности схода лавин

Опасность схода лавин есть в горах Ивано-Франковской области и на высокогорье восточной части Закарпатской.
"На высокогорье западной и центральной части Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность – третий уровень", – уточнили в ГСЧС.
Спасатели также проинформировали, что 27–29 декабря на участке Днестра Галич – верховье Днестровского водохранилища ожидается интенсивное образование ледового покрова, возможно резкое колебание уровня воды.
По шкале лавинной опасности четвертый уровень – предпоследний, пятый уровень соответствует катастрофической угрозе схода лавин.