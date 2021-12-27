В Карпатах объявили чевертый уровень опасности схода лавин

По шкале лавинной опасности четвертый уровень – предпоследний Фото: depositphotos.com

Опасность схода лавин есть в горах Ивано-Франковской области и на высокогорье восточной части Закарпатской.

"На высокогорье западной и центральной части Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность – третий уровень", – уточнили в ГСЧС.

Спасатели также проинформировали, что 27–29 декабря на участке Днестра Галич – верховье Днестровского водохранилища ожидается интенсивное образование ледового покрова, возможно резкое колебание уровня воды.