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ГСЧС предупредила о снеге, гололедице, лавинной опасности и туманах в Украине

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В западных областях Украины ожидается снег
В западных областях Украины ожидается снег
Фото: depositphotos.com

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила о значительном мокром снеге в западных областях 12 декабря.

"Днем 12 декабря в западных областях – сильный мокрый снег и дождь, в Прикарпатье – местами сильный мокрый снег, на дорогах гололедица (I уровень опасности, "желтый")", – говорится в сообщении.

В Карпатах сохраняется опасность схода лавин, сообщили в ГСЧС.

"12–13 декабря в связи со снегопадами в горах Львовской области и в высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень)", – проинформировали спасатели.

Также в Украине, кроме западных областей, ожидается туман, отметили в пресс-службе.

"12 декабря днем в Украине, кроме западных областей, – туман, видимость 200–500 м (I уровень опасности, "желтый"). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах", – говорится в сообщении.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: погода, ГСЧС, Карпаты, Львовская область, непогода, Ивано-Франковская область, гололед, снег, туман, лавина, Закарпатская область
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