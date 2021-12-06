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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Карпатах третьи сутки ищут мужчину, который поехал кататься на снегоходе и заблудился. Поиски осложняет метель

Заблудившегося мужчину ищут спасатели и волонтеры
Заблудившегося мужчину ищут спасатели и волонтеры
Фото: ДСНС України / Facebook

В заснеженных Карпатах продолжаются поиски одного из трех туристов, потерявшихся в горах 4 декабря. Об этом пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям проинформировал 6 декабря в Facebook.

Трое мужчин потеряли ориентир и заблудились во время катания на снегоходах в районе полонины Руна Турье-Реметовской территориальной общины Ужгородского района. Двое из них 5 декабря сообщили, что находятся на турбазе "Девур" в селе Лумшоры Ужгородского района. 

Третьего ищут 30 спасателей ГСЧС и 10 волонтеров, в поисках задействованы семь единиц техники. Снегоход нашли, но его самого – пока нет. 

"Сейчас спасатели осуществляют радиальный поиск вокруг места, где был найден снегоход мужчины. Обследуются домики лесника и обрывы. Поисковые работы усугубляются значительной снеголавинной опасностью и метелью. Пока никаких следов туриста не найдено", – говорится в релизе.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/6933164803368027

В Карпатах намело от 20 до 45 см снега, сообщает "BBC News Україна". Пропавшему мужчине 50 лет, это житель пгт Великий Березный Закарпатской области Иван Когут, отмечают журналисты. 

Один из знакомых, который заблудился с ним в снегах 4 декабря, – Роман – рассказал "BBC News Україна", что погодные условия в тот день резко изменились. 

"Он поехал вниз, погодные условия резко поменялись, пять минут – и все... Мы потеряли друг друга", – говорит он. 

По словам мужчины, он и другой спасенный турист оставили включенной фару одного из снегоходов и пошли искать помощь, но по дороге застряли и остались ночевать в горах. Они ночью делали зарядку, чтобы не замерзнуть, а утром вышли к селу Лушмор.

Муж сестры Когута Виктор Веселовский рассказал, что пропавший хорошо знает ландшафт, часто ходил в горы, летом ездил там на квадроциклах. 

"Он хорошо знает эту местность, мы верим, что он справится, вернется", – сказал Веселовский. 

Пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатье Наталья Батыр сообщила, что спасатели уже обследовали все домики лесников, ни в одном не было ни мужчины, ни его следов. 

Спасатели будут продолжать активные поиски как минимум до пяти суток, их также могут продолжить до 10 дней. 

Среди пессимистических сценариев рассматривают вероятное падение в обрыв, расположенный неподалеку от места, где нашли снегоход. Такое падение сложно заметить из-за "высокого снега", пояснила Батыр.

Контекст:

По данным Батыр, с начала 2021 года спасатели сделали уже 362 выезда на поиски пропавших в Карпатах туристов. 

ГСЧС предупреждала о снеголавинной опасности в Карпатах 4-го и 5 декабря.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, Карпаты, туристы, снег, спасатели, горы
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