В Карпатах 4 декабря потерялись трое туристов, одного продолжают искать

Двое потерявшихся туристов вышли на связь Фото: Головне управління ДСНС України у Закарпатській області / Facebook

"4 декабря в 18.02 к спасателям Закарпатья поступило сообщение, что во время катания на снегоходах в районе полонины Руна Турье-Реметовской территориальной общины Ужгородского района потеряли ориентир на местности и заблудились трое мужчин", – говорится в сообщении.

С мужчинами периодически появлялась телефонная связь.

5 декабря в 13.10 двое мужчин сообщили, что находятся на турбазе "Девур" в селе Лумшоры Ужгородского района.

"Поиски одного человека продолжаются (осложняются сильным густым туманом)", – говорится в сообщении.

Мужчину ищут четыре отделения горных спасателей и шесть волонтеров.