В Карпатах выпал метр снега

20 ноября на горе Поп Иван Черногорский было -5 °С, ветер западный 8 м/с Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост / Facebook

По данным работников поста, на 11.45 субботы, 20 ноября, на горе было -5 °С, ветер западный 8 м/с.

Кроме того, отмечается, что из-за снегопада видимость ограничена – до 50 м.