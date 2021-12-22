Двое российских военных погибли в результате схода лавины в Южной Осетии

Военные охраняли Рокский тоннель между оккупированной Южной Осетией и Северной Осетией Фото: depositphotos.com

Еще двое пострадали, их доставили в больницу города Цхинвали.

Одного из военных нашли в тяжелом состоянии, он провел под снегом почти пять часов, рассказал журналистам замглавы МЧС самопровозглашенной республики Ацамаз Бестауты.

Военные охраняли Рокский тоннель, который находится между Северной и Южной Осетиями на Транскавказской магистрали.

22 декабря ТАСС сообщил, что поиски пятого россиянина продолжаются, они осложняются тем, что на Рокском перевале идет снег.