Двое российских военных погибли в результате схода лавины в Южной Осетии

Еще двое пострадали, их доставили в больницу города Цхинвали.
Одного из военных нашли в тяжелом состоянии, он провел под снегом почти пять часов, рассказал журналистам замглавы МЧС самопровозглашенной республики Ацамаз Бестауты.
Военные охраняли Рокский тоннель, который находится между Северной и Южной Осетиями на Транскавказской магистрали.
22 декабря ТАСС сообщил, что поиски пятого россиянина продолжаются, они осложняются тем, что на Рокском перевале идет снег.
8–12 августа 2008 года российские войска совместно с юго-осетинскими вооруженными формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Также самостоятельность этих регионов признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия, Науру, а также самопровозглашенные Нагорно-Карабахская и Приднестровская республики.
Транскавказская автомагистраль связывает РФ и Южную Осетию. Ее протяженность – 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.