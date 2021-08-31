На горе Казбек сошла лавина, пострадали украинские альпинисты

О сходе лавины спасателям сообщил очевидец. Он увидел, как группу альпинистов накрыло снегом, и смог помочь одной из пострадавших.

Как сообщили в МЧС, в результате схода снежной массы пострадали три человека – граждане Украины. В ведомстве пояснили, что территориально группа оказалась на территории Грузии, поэтому их спасением будет заниматься грузинская сторона.

В то же время грузинская телекомпания "Рустави 2" сообщает со ссылкой на представителей спасательной службы, что среди пострадавших – двое граждан Польши и один украинец. Они получили переломы, спасатели уже доставили их в больницу. Всего в группе было пятеро туристов, двое из них не пострадали.

По информации грузинских спасателей, лавина сошла на высоте около 4,7 тыс. м.

МИД Украины проверяет информацию о пострадавших украинцах, сообщил в комментарии "Радіо Свобода" спикер ведомства Олег Николенко.