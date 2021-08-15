Нашли шестилетнего мальчика, который потерялся во время восхождения на Говерлу – ГСЧС

"В 19.27 группой волонтеров на маршруте в сторону горы Кукул найден мальчик 2015 года рождения в удовлетворительном состоянии, заблудившийся 14 августа на горе Говерла около поселка Ворохта", – говорится в сообщении.

В ГСЧС рассказали, что ребенка нашли на расстоянии 2 км, возле границы Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"Сейчас мальчика спускают", – отметили в ведомстве.

По данным ГСЧС, к поисковым работам привлекали 245 человек, 25 единиц техники, семь собак и квадрокоптер.