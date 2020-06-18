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18 июня, 2020
 
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Жена Ярославского покорила Говерлу

Супруга украинского бизнесмена Александра Ярославского Марина Ярославская поделилась в соцсетях снимками, сделанными на вершине самой высокой украинской горы – Говерлы.

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Жена Ярославского преодолела 2061 метр
Жена Ярославского преодолела 2061 метр
Фото: marinka / Instagram

Жена украинского бизнесмена Александра Ярославского Марина Ярославская поделилась на своей персональной странице в Instagram снимками, на которых запечатлена на вершине Говерлы на фоне украинского флага.

"Наивысшая точка Украины – гора Говерла", – подписала она снимки.

На гору Ярославская поднималась в компании нескольких человек.

По пути на вершину Ярославская была одета не так тепло, как на пике горы.

Марина Свентицкая и Александр Ярославский познакомились 14 лет назад. После 12 лет совместной жизни Ярославский сделал Марине предложение. Свадьбу молодожены сыграли в Лондоне.

Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.

Говерла является самой высокой горой в Украине. Она расположена на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей, в 17 км от границы с Румынией.Высота горы составляет 2061 метр.

Теги: Александр Ярославский, горы, Говерла, Марина Ярославская
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