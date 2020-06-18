Жена Ярославского покорила Говерлу

Жена украинского бизнесмена Александра Ярославского Марина Ярославская поделилась на своей персональной странице в Instagram снимками, на которых запечатлена на вершине Говерлы на фоне украинского флага.
"Наивысшая точка Украины – гора Говерла", – подписала она снимки.
На гору Ярославская поднималась в компании нескольких человек.
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По пути на вершину Ярославская была одета не так тепло, как на пике горы.
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Марина Свентицкая и Александр Ярославский познакомились 14 лет назад. После 12 лет совместной жизни Ярославский сделал Марине предложение. Свадьбу молодожены сыграли в Лондоне.
Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.
Говерла является самой высокой горой в Украине. Она расположена на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей, в 17 км от границы с Румынией.. Высота горы составляет 2061 метр.