Жена Ярославского покорила Говерлу

Супруга украинского бизнесмена Александра Ярославского Марина Ярославская поделилась в соцсетях снимками, сделанными на вершине самой высокой украинской горы – Говерлы.

Жена украинского бизнесмена Александра Ярославского Марина Ярославская поделилась на своей персональной странице в Instagram снимками, на которых запечатлена на вершине Говерлы на фоне украинского флага.

"Наивысшая точка Украины – гора Говерла", – подписала она снимки.

На гору Ярославская поднималась в компании нескольких человек.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Наивысшая точка Украины гора Говерла 2061м#sv_marinka Публикация от @ marinka 18 Июн 2020 в 5:51 PDT

По пути на вершину Ярославская была одета не так тепло, как на пике горы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram По пути к вершине #sv_marinka Публикация от @ marinka 18 Июн 2020 в 5:23 PDT

Марина Свентицкая и Александр Ярославский познакомились 14 лет назад. После 12 лет совместной жизни Ярославский сделал Марине предложение. Свадьбу молодожены сыграли в Лондоне.

Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.

Говерла является самой высокой горой в Украине. Она расположена на границе Закарпатской и Ивано-Франковской областей, в 17 км от границы с Румынией.. Высота горы составляет 2061 метр.