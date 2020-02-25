Жена Ярославского показала своих мужчин

Супруга украинского бизнесмена Александра Ярославского Марина Ярославская опубликовала фото своих мужчин – мужа, отца Сергея Свентицкого и сына Владимира.

Бизнесмен Александр Ярославский с тестем и сыном Фото: marinka / Instagram

Марина Ярославская поделилась на своей персональной странице в Instagram фото, на котором запечатлен ее муж – 60-летний украинский бизнесмен Александр Ярославский вместе с 12-летним сыном Владимиром и 60-летним отцом Сергеем Свентицким.

"Мои защитники", – подписала фото супруга украинского миллиардера.





Подписчики супруги Ярославского отметили ее внешнее сходство с отцом.

Ярославский и Сергей Свентицкий – ровесники. В ноябре 2019 года супруга Ярославского, поздравляя отца с днем рождения, написала, что 19 ноября он отмечает 60-летие.

Ярославский праздновал свой 60-летний юбилей 5 декабря.

Марина Свентицкая и Александр Ярославский познакомились 14 лет назад. После 12 лет совместной жизни Ярославский сделал Марине предложение. Свадьбу молодожены сыграли в Лондоне.

Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Пара воспитывает троих детей – сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.