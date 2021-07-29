Украинка впервые в истории покорила гору Чогори высотой более 8 километров

Вершина Чогори находится в хребте Балторо на границе Пакистана и Китая. Гора уступает по высоте только Эвересту.

"Вершина К2 (8611 м). Цели должны быть глобальными", – подписала Галай свое видео.

Восхождение на Чогори альпинистка посвятила 30-летию независимости Украины, пишет "Укрiнформ".

"Галай развенчала миф, что на К2 могут подняться только профи, как до этого считалось в мире альпинизма. Ирина стала первой украинкой, которой удалось взойти на К2", – говорится в сообщении.

Вместе с Галай на Чогори поднялся Дмитрий Семененко из Днепра, он совершил восхождение без кислородной маски, уточнило агентство.

Местный портал Mukachevo.net также сообщил, что Галай стала первой украинкой, которая покорила "гору убийцу". По состоянию на 2021 год только 337 человек покорили К2.

"Почти месяц назад Галай присоединилась к команде, которая отправилась в Пакистан, чтобы покорить "гору смерти", – омтетил портал.

Уровень смертности при восхождении на К2 составляет рекордные 23%, восхождение каждого четвертого альпиниста заканчивалось трагедией, написало Sportarena.com.