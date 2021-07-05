На Кавказе после восхождения на четырехтысячник погиб украинский альпинист

Вершина Тетнульд высотой 4852 м находится в регионе Сванетия в Грузии Фото: depositphotos.com

Альпиниста доставили на вертолете в больницу поселка городского типа Местия, где медики констатировали его смерть.

"Анатолий не первый раз участвовал в учебно-тренировочных сборах, проводившихся ФАиС Киева, а также самостоятельно ходил в горы с друзьями. Был на пике Ленина, Казбеке, Маттерхорне. Очень много ходил в родных Карпатах", – отметили в сообщении.

У погибшего альпиниста остались дети. В федерации сообщили, что принимают меры для возвращения тела Мрачковского в Украину.

Вершина Тетнульд высотой 4852 м находится в регионе Сванетия в Грузии, на отроге главного Кавказского хребта. Восхождение проходило в рамках учебно-тренировочных сборов, которые проводила Федерация альпинизма и скалолазания.



