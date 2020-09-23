В Непале умер альпинист, который первым совершил 10 восхождений на Эверест

В Непале в возрасте 72 лет скончался альпинист Анг Рита Шерпа, который стал первым в мире человеком, совершившим 10 восхождений на Эверест. Об этом сообщил в Twitter журналист Нарендра Шреста.
"Анг Рита Шерпа умер от продолжительной болезни 21 сентября. За его достижения непальское правительство присвоило ему почетное звание "Снежный барс", – сказано в твите.
Nepalese veteran mountaineer Ang Rita Sherpa,72, the first man to climb Mount Everest 10 times, died of a lengthy illness on 21 September 2020. Because of his achievement the Nepalese government had given him the honorary title 'Snow Leopard'. — Narendra Shrestha (@Narendraphoto) September 21, 2020
EPA-EFE/NARENDRA SHRESTHA pic.twitter.com/7wOX09c4Ei
По информации CNN, свои 10 восхождений альпинист совершил между 1983-м и 1996 годом. Восхождения совершались без кислородных баллонов.
На сегодня достижение Анг Риты побито, установлен рекорд в 24 восхождения.
Эверест является высочайшей вершиной Земли – 8848 м, первое восхождение на нее состоялось в 1953 году.