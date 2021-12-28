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Непогода в Украине. Днепр парализовали пробки, в Запорожье из-за снегопада не смогли приземлиться самолеты

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В Запорожской области спасатели оказывают помощь на автодорогах из-за непогоды
В Запорожской области спасатели оказывают помощь на автодорогах из-за непогоды
Фото: zp.dsns.gov.ua

Большую часть Украины охватила непогода – на территории 14 областей наблюдаются осадки в виде снега, местами с дождем. В регионах идет очистка дорог от снега, в работах задействовано 1372 единицы спецтехники и 1583 рабочих. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба "Укравтодора".

Непогода охватила Запорожскую, Николаевскую, Киевскую, Житомирскую, Черкасскую, Закарпатскую, Тернопольскую, Черновицкую, Днепропетровскую, Винницкую, Донецкую, Кировоградскую, Херсонскую и Хмельницкую области, сообщили в "Укравтодоре".

В частности, в Херсонской области после обеда ухудшилась погода – на дорогах гололедица, наблюдается обморожение деревьев и проводов электросетей, сообщает Общественное. Ожидается, что температура снизится до -8 °С. Водителей призывают по возможности воздержаться от поездок автотранспортом на дальние расстояния, соблюдать безопасный интервал и дистанцию, не превышать скорость.

На севере Николаевской области 28 декабря идет снег, ближе к югу – ледяной дождь. На дорогах области местами – снег, местами – гололедица. По состоянию на 12.00 ситуация в области контролируемая, дороги проездные, работает техника, пишет Общественное.

Худшая ситуация в Запорожской области – там спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций продолжают оказывать помощь на автодорогах из-за непогоды. 28 декабря на проезжую часть дороги они вытащили три легковых автомобиля, четыре грузовика и автомобиль скорой медицинской помощи, сообщили в службе.

Всего для оказания помощи привлекалось шесть единиц техники и 19 человек личного состава, движение на дорогах региона не перекрыто, отмечают в ГСЧС в Запорожской области.

В связи с непогодой в запорожском аэропорту отменяют и переносят авиарейсы, сообщает "Индустриальное Запорожье". Два рейса из Запорожья в Стамбул и один из Запорожья в Шарм-эль-Шейх отменили. А самолет, который следовал рейсом Шарм-эль-Шейх – Запорожье, сесть в запорожском аэропорту не смог, он прибыл в Харьков, пишет издание. 

По данным издания "Gorod", снег парализовал улицы Днепра: в городе пробки, а общественный транспорт ходит по оперативному расписанию. 28 декабря коммунальщики продолжают ликвидировать последствия непогоды, чтобы жители смогли передвигаться как в транспорте, так и пешком. Для ликвидации последствий снегопада задействовано 70 единиц посыпной техники, 10 погрузчиков, 23 единицы снегоочистительной техники, 17 единиц мини-техники, семь самосвалов и 16 бригад дорожных рабочих.

Как сообщает издание "20minut", Винницу также засыпало снегом. Там коммунальщики с 02.00 очищают город от снега и посыпают противогололедной смесью дороги и тротуары, уверяют в Винницком горсовете. Однако это не повлияло на пробки в городе и многочисленные ДТП, пишет издание. В районе винницкого рынка "Урожай" с рельсов сошел трамвай.

В Одесской области минувшей ночью дороги убирали более 100 спецмашин. Сейчас, когда, судя по прогнозам, пик непогоды уже пройден, в северных и центральных районах продолжают работать 76 снегоуборочных машин, сообщает "Думская". В Службе автомобильных дорог Одесской области надеются, что до конца дня удастся добиться хорошей проезжаемости на всех дорогах региона.

Теги: ДТП, Запорожье, медицина, погода, автомобили, Николаев, ГСЧС, Винница, Днепр, снегопад, непогода, коммунальщики, дождь, гололед, снег, спасатели, пробки, прогноз, общественный транспорт, дороги, температура, грузовик, трамвай
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