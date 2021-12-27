Спасатели спустили с вершины в Карпатах травмированную туристку

Об этом проинформировал пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Спасателям в 17.05 о пострадавшей сообщил житель Коломыи. На помощь девушке отправились пять членов Верховинского поисково-спасательного отряда.
Они добрались до места происшествия в 19.50, наложили ей шину на ногу и спустили в село Дземброня. Там травмированную женщину передали работникам скорой медицинской помощи.
ГСЧС 23 декабря призвала украинцев воздержаться от походов в горы из-за сильного ветра и мороза.
Смотрич – одна из карпатских вершин горного массива Черногора. Высота горы – 1898 м.