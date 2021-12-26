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ПОЛИТИКА

Шмыгаль заявил, что туристические объекты в Украинских Карпатах "сошьют" качественными дорогами

Общая протяженность дорог должна составить 640 км
Общая протяженность дорог должна составить 640 км
Фото: Укравтодор / Facebook

В трех областях Украины в рамках проекта "Малый карпатский круг" восстановят дороги между туристическими объектами. Об этом 26 декабря в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сшить туристические объекты Украинских Карпат новыми и качественными дорогами – такую задачу мы начнем реализовывать уже в следующем году в рамках проекта "Малый карпатский круг", – написал он.

Глава правительства уточнил, что речь идет о части президентской программы "Большое строительство".

"Проект, который мы представили на этой неделе, будет реализовываться на территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, а общая протяженность дорог составит более 640 км. Причем предполагается не только ремонт уже имеющихся дорог, но и строительство новых", – объяснил Шмыгаль.

По его словам, "Малый карпатский круг" – первый шаг по развитию Карпатского региона.

"В наших планах ряд инфраструктурных проектов, которые будут способствовать развитию туристического и транзитного потенциала всей Украины", – подчеркнул Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/484301199803755

Контекст:

В Украине 2 марта 2020 года стартовал проект "Большое строительство". Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

По данным "Украинской правды", крупнейшие подрядчики "Большого строительства" за неполные два года получили из бюджета за ремонт дорог 116 млрд грн.

В проекте госбюджета на 2022 год было предусмотрено 124,1 млрд грн на дорожное строительство. Предполагалось, что в эту сумму войдут 40 млрд грн заимствований под государственные гарантии, 5,5 млрд средств от международных организаций и других государств, а также 78,6 млрд грн средств дорожного фонда. Потенциальный дополнительный ресурс от правительств других государств и международных финансовых организаций составляет 43 млрд грн.

Социологический опрос, проведенный в ноябре – декабре Украинским институтом будущего совместно с компанией New Image Marketing Group, показал, что 40% украинцев главным достижением власти в 2021 году считают строительство дорог.

Теги: Карпаты, строительство, Львовская область, Ивано-Франковская область, Закарпатская область, президент, дороги, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Большое строительство, ремонт дорог
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