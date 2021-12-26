Шмыгаль заявил, что туристические объекты в Украинских Карпатах "сошьют" качественными дорогами

"Сшить туристические объекты Украинских Карпат новыми и качественными дорогами – такую задачу мы начнем реализовывать уже в следующем году в рамках проекта "Малый карпатский круг", – написал он.
Глава правительства уточнил, что речь идет о части президентской программы "Большое строительство".
"Проект, который мы представили на этой неделе, будет реализовываться на территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, а общая протяженность дорог составит более 640 км. Причем предполагается не только ремонт уже имеющихся дорог, но и строительство новых", – объяснил Шмыгаль.
По его словам, "Малый карпатский круг" – первый шаг по развитию Карпатского региона.
"В наших планах ряд инфраструктурных проектов, которые будут способствовать развитию туристического и транзитного потенциала всей Украины", – подчеркнул Шмыгаль.
В Украине 2 марта 2020 года стартовал проект "Большое строительство". Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.
По данным "Украинской правды", крупнейшие подрядчики "Большого строительства" за неполные два года получили из бюджета за ремонт дорог 116 млрд грн.
В проекте госбюджета на 2022 год было предусмотрено 124,1 млрд грн на дорожное строительство. Предполагалось, что в эту сумму войдут 40 млрд грн заимствований под государственные гарантии, 5,5 млрд средств от международных организаций и других государств, а также 78,6 млрд грн средств дорожного фонда. Потенциальный дополнительный ресурс от правительств других государств и международных финансовых организаций составляет 43 млрд грн.
Социологический опрос, проведенный в ноябре – декабре Украинским институтом будущего совместно с компанией New Image Marketing Group, показал, что 40% украинцев главным достижением власти в 2021 году считают строительство дорог.