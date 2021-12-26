Шмыгаль заявил, что туристические объекты в Украинских Карпатах "сошьют" качественными дорогами

"Сшить туристические объекты Украинских Карпат новыми и качественными дорогами – такую задачу мы начнем реализовывать уже в следующем году в рамках проекта "Малый карпатский круг", – написал он.

Глава правительства уточнил, что речь идет о части президентской программы "Большое строительство".

"Проект, который мы представили на этой неделе, будет реализовываться на территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, а общая протяженность дорог составит более 640 км. Причем предполагается не только ремонт уже имеющихся дорог, но и строительство новых", – объяснил Шмыгаль.

По его словам, "Малый карпатский круг" – первый шаг по развитию Карпатского региона.

"В наших планах ряд инфраструктурных проектов, которые будут способствовать развитию туристического и транзитного потенциала всей Украины", – подчеркнул Шмыгаль.