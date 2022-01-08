Значительный снег, гололедица. ГСЧС предупредила об ухудшении погоды в Украине

"9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах гололедица, ночью в Карпатах, Ровенской и Житомирской областях, утром и днем – в Киевской области – значительный мокрый снег, налипание мокрого снега", – говорится в сообщении.

Ожидается прирост снежного покрова 4–10 см. Ситуация будет соответствовать I уровню опасности ("желтому").

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", – добавили в госслужбе.

Также 8–10 января на реках бассейна Припяти продолжится подъем уровней воды на 0,1–0,3 м над уровнями, которые были на 8.00 6 января.

"Местами возможен выход воды на пойму – на реке Горынь, в створе поста Дубровица – с последующим затоплением поймы (I уровень опасности, "желтый")", – проинформировали в ГСЧС.