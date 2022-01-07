В Украине в рождественские выходные похолодает – синоптики

Синоптики обещают 9 января настоящую зимнюю погоду, а в Карпатах – до 15 °С мороза Фото: depositphotos.com

Отмечается, что ночью 7 января в западных и восточных областях, а днем 8 января в Карпатском регионе выпадет немного снега.

8 января ожидается ночью -4...-11 °С, в Карпатах -10...-15 °С, днем от 5 °С мороза до 1 °С тепла.

Но 9 января в большинстве областей выпадет снег, на юге с дождем, температура повысится на 2–5 °С, прогнозируют синоптики. Они обещают также налипание мокрого снега и гололедицу на дорогах.

"На нашу территорию с 7 января и на протяжении 8-го будет влиять поле высокого давления, антициклон, он обеспечит нам преимущественно спокойную погоду, даже на солнечные прояснения в большинстве областей рассчитываем. А вот уже 9 января, видим, с юго-запада приближаются фронтальные системы в виде осадков, преимущественно в виде снега", – отмечается в видеопрогнозе на YouTube-канале Укргидрометцентра.

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Видео: Український гідрометеорологічний центр / YouTube