ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине в рождественские выходные похолодает – синоптики

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Синоптики обещают 9 января настоящую зимнюю погоду, а в Карпатах до 15 &deg;С мороза
Синоптики обещают 9 января настоящую зимнюю погоду, а в Карпатах – до 15 °С мороза
Фото: depositphotos.com

В ближайшее время существенных осадков в Украине ждать не стоит. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook 6 января.

Отмечается, что ночью 7 января в западных и восточных областях, а днем 8 января в Карпатском регионе выпадет немного снега.

8 января ожидается ночью -4...-11 °С, в Карпатах -10...-15 °С, днем от 5 °С мороза до 1 °С тепла.

Но 9 января в большинстве областей выпадет снег, на юге с дождем, температура повысится на 2–5 °С, прогнозируют синоптики. Они обещают также налипание мокрого снега и гололедицу на дорогах.

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/3066543760263868

"На нашу территорию с 7 января и на протяжении 8-го будет влиять поле высокого давления, антициклон, он обеспечит нам преимущественно спокойную погоду, даже на солнечные прояснения в большинстве областей рассчитываем. А вот уже 9 января, видим, с юго-запада приближаются фронтальные системы в виде осадков, преимущественно в виде снега", – отмечается в видеопрогнозе на YouTube-канале Укргидрометцентра.

ВИДЕО
Видео: Український гідрометеорологічний центр / YouTube
Контекст:

В Киеве 5 января впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5 °С, что превышает рекордное значение температуры в этот день 1961 года, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. Климатическая норма была превышена на 9,1 °С, что соответствует погоде начала апреля.

В обсерватории отметили, что в январе этого года это уже четвертый температурный рекорд в столице.

Теги: Рождество, погода, Карпаты, Укргидрометцентр, снег, морозы, осадки, синоптики, температура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Бедный Сережа", "Попал в рабство". Волочкова заставила бойфренда позировать голым на камеру
"Бедный Сережа", "Попал в рабство". Волочкова заставила бойфренда позировать голым на камеру
  Как приготовить шоколадный сырник "Ловелас" с персиками. Рецепт нежного десерта от кулинарного блогера
  Как приготовить шоколадный сырник "Ловелас" с персиками. Рецепт нежного десерта от кулинарного блогера
"Наши мальчики здесь". Plus size модель Эшли Грэм родила двойню
"Наши мальчики здесь". Plus size модель Эшли Грэм родила двойню
"Мы исследуем, что будет, если отдать порядок в голове гипнотизеру". Известный кинофестиваль проведет для зрителей сеансы гипноза
"Мы исследуем, что будет, если отдать порядок в голове гипнотизеру". Известный кинофестиваль проведет для зрителей сеансы гипноза
Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет
Мадонна показала новые фото с бойфрендом, который младше на 35 лет
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды
"Доска, два соска", "Божечки, голая". Дорофеева показала, как выглядит на отдыхе без одежды
56-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" оголила грудь на обложке глянца
56-летняя звезда сериала "Секс в большом городе" оголила грудь на обложке глянца
40-летняя Спирс снялась полностью голой и показала тату на лобке
40-летняя Спирс снялась полностью голой и показала тату на лобке
Известный украинский ведущий сообщил о смерти отца
Известный украинский ведущий сообщил о смерти отца
"Я скучала". Седокова вблизи показала грудь в тесном лифе
"Я скучала". Седокова вблизи показала грудь в тесном лифе
  "Не могла этого простить". Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала, почему развелась с первым мужем
  "Не могла этого простить". Экс-партнерша Данилко Щеголева рассказала, почему развелась с первым мужем
Plus size модель Эшли Грэм снялась без трусов и показала свой живот на 41-й неделе беременности
Plus size модель Эшли Грэм снялась без трусов и показала свой живот на 41-й неделе беременности
31-летняя экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова рассекретила свое семейное положение
31-летняя экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова рассекретила свое семейное положение
Муж Ким Кардашян встречается с актрисой Джулией Фокс. В сеть попали интимные фото их свидания
Муж Ким Кардашян встречается с актрисой Джулией Фокс. В сеть попали интимные фото их свидания
"Катя, Юре нужны яркие труселя. Черные – очень грустно", " Юра, иди в спортзал". В сети обсуждают пляжный танец Горбунова
"Катя, Юре нужны яркие труселя. Черные – очень грустно", " Юра, иди в спортзал". В сети обсуждают пляжный танец Горбунова
  "Кто меня выбрал? Так это же я сам себя выбрал. У нас в стране так принято". Галкин заявил, что РФ "давно летит в 90-е"
  "Кто меня выбрал? Так это же я сам себя выбрал. У нас в стране так принято". Галкин заявил, что РФ "давно летит в 90-е"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Опять голенькая", "Какая роскошная". 39-летняя Седокова показала фото, которое сделал ее молодой муж (84401)
2
Каменских показала голую грудь вблизи (83728)
3
"Секси", "Плохая сучка". Рианна показала ягодицы в прозрачных плавках со смелыми вырезами (59791)
4
"Сиськи вываливаются", "Ну что за секси?" Водонаева показала фото с новогоднего корпоратива (52385)
5
"Твоя попка – это восьмое чудо света. Я бы с радостью там побывал". Мейхер на руках у мужчины показала пятую точку (43926)
6
"Прыгание с члена на член приводит к сотрясению мозга". Волочкова снялась в постели с новым бойфрендом (42712)
7
"Ого! Огонь". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала грудь в кружевном бюстгальтере (42287)
8
Чмерковский рассказал, кто на самом деле должен был победить вместо Логая на "Танцах со звездами" (40590)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS