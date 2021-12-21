В Киеве в разгар снегопада сошел с рельсов трамвай. Фото

Движение по улице некоторое время было заблокировано Фото: Volodymyr Fomichov / Facebook

На протяжении примерно 20 минут движение по Кирилловской в направлении улицы Ярославской было заблокировано.

В Киеве, как и в большинстве регионов Украины, 20 декабря впервые за эту зиму выпало большое количество снега. На дорогах столицы образовались пробки, снегопад вызвал задержку многих маршрутов общественного транспорта. Движение было затруднено и утром 21 декабря, как свидетельствовали данные Google Maps.

За ночь "большинство улиц столицы расчищены от снега и обработаны противогололедными средствами", сообщили в "Киевавтодоре" утром 21 декабря.

"Дорожники не останавливают свою работу. Активная расчистка города и обработка противогололедными средствами продолжалась и ночью. Было привлечено 317 единиц спецтехники, из них 114 – на тротуарах. Узкие дорожки, лестницы подземных и надземных переходов, остановки общественного транспорта очищали 274 работника в составе 42 бригад по ручной уборке", – говорится в сообщении.

В учреждении отметили, что работу усложнял продолжавшийся ночью снегопад, а также резкое понижение температуры.