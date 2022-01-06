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Без снега, с грязью и лужами. Синоптик рассказал, каким будет Рождество в Украине

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7 января территория Украины окажется под действием антициклона "Алекс", который придет из Западной Европы
7 января территория Украины окажется под действием антициклона "Алекс", который придет из Западной Европы
Фото: depositphotos.com

Погода на Рождество (7 января) в большинстве областей Украины будет прохладной и без снега. Прогноз синоптика Игоря Кибальчича опубликован 5 января на сайте Meteoprog.

Так, 7 января прохладная погода распространится на большую часть Украины. В течение суток температура составит -3…+2 °С; на крайнем юге, в Приазовье и Крыму будет теплее: +1…+6 °С. В Карпатах ночью -12...-7 °С, днем -1...-6 °С.

Атмосферное давление будет расти, и к вечеру 7 января вся территория Украины окажется под влиянием антициклона "Aлекс", который придет из Западной Европы. В связи с этим существенных осадков ждать не стоит, за исключением северных и восточных областей, где ночью и в первой половине дня возможен снег или мокрый снег, сообщил Кибальчич.

"Ситуация со снежным покровом на Рождество ожидается не очень благоприятной. Из-за продолжительного периода теплой погоды с плюсовыми температурами жители большинства областей встретят Рождество без снега, местами с грязью и лужами. Больше повезет крайнему северо-востоку и востоку Украины, где сохранятся остатки снега высотой 1–10 см, но и он будет наполнен водой и грязью", – отметил Кибальчич.

В Карпатах, по словам синоптика, снега ожидается достаточно, поскольку в высокогорной части оттепель практически никак не отразилась на высоте снежного покрова.

Теги: Украина, погода, Карпаты, снег, прогноз, синоптики, температура, мокрый снег, ветер, атмосфера
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