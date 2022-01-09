Укргидрометцентр предупредил о мокром снеге и гололедице

"Ночью в Украине, кроме западных областей, днем в восточной части местами небольшой снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололедица. На остальной территории без существенных осадков", – отметили в посте.

Ночью и утром в западных областях Украины и местами в южных – туман. На дорогах – гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

"Температура ночью -1...-6 ºC, в Карпатском регионе -7...-12 ºC, днем от -3 ºC до +2 ºC; в южной части ночью около 0 ºC, днем +1...+6 ºC, в Крыму +7...+12 ºC", – рассказали синоптики.



