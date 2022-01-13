"14–15 января – порывы ветра 15–20 м/с, на дорогах, кроме юга, – гололедица. I уровень опасности, "желтый". 14 января ночью в западных областях, днем в Украине, кроме южной части, – порывы ветра 25–27 м/с. II уровень опасности, "оранжевый", – говорится в сообщении.

В Гидрометцентре отметили, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта.

Синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook 13 января, что с 14 января в Украину придет потепление и сильный ветер.

"Завтра Украину будут пересекать атмосферные фронты. Поэтому 14 января в большинстве областей сильный западный, северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15–22 м/с, местами до 25–27 м/с. В высокогорье Карпат может быть больше: осадки – мокрый снег с переходом в дождь. На востоке, юго-востоке и Крыму – преимущественно снег, потепление днем в пятницу до -2...+4 ºC. В ближайшую ночь еще поморозит восточную часть, -8...-14 ºС, в центральных областях ночью ожидается -3...-8 ºС", – написала она.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Киевской области и в Киеве 14–15 января ожидаются порывы ветра 15–20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, "желтый").