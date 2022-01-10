В Украину идут морозы до -18 °C – синоптик

11 января в Украине начнется похолодание. Температура воздуха в течение дня составит -2...-6 °C, на востоке – от -3 °C до +2 °C, в южной части – около нуля, в Крыму до +3...+5 °C.

"Ветер будет преимущественно северный, порывистый, некомфортный. Снег возможен завтра в Карпатах, снег и мокрый снег также пройдут в восточных областях. В большинстве областей будет без осадков. Из-за похолодания укрепится гололедица на дорогах и тротуарах – осторожно!" – предупредила специалист.

Уже 15-го и 16 января, по прогнозу синоптика, в Украине начнется потепление.

"Но пока готовим более теплую и толстую одежду, будем петь "Щедрик" с румяными от мороза щеками", – пошутила Диденко.