В Украине объявили третий уровень опасности схода лавин

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается значительная снеголавинная опасность Фото: depositphotos.com

"14–15 января на высокогорьях Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность, третий уровень", – отметили в сообщении.

Украинский гидрометцентр предупредил о гололедице, сильном ветре и потеплении 14–15 января. Такие погодные условия могут привести к усложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта, предупредили специалисты.