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ДТЭК за последние четыре месяца импортировала 880 тыс. тонн угля для поддержки энергосистемы

В декабре компания импортировала 423 тыс. тонн угля
В декабре компания импортировала 423 тыс. тонн угля
Фото: ДТЕК Енерго / Facebook

"ДТЭК Энерго" с сентября по декабрь 2021 года импортировала 880 тыс. тонн угля, сообщает пресс-служба компании на странице в Facebook.

"Только в декабре компанией было импортировано 423 тыс. тонн топлива, из которых львиная доля – поставки по морю. В прошлом месяце для нужд ТЭС "ДТЭК Энерго" было импортировано пять из девяти судов Panamax с углем из США и Колумбии. Кроме судовых поставок, компания импортирует уголь из Польши. В августе "ДТЭК Энерго" подписала два соглашения на поставку совокупно 340 тыс. тонн энергетического угля из этой страны", – сказано в сообщении.

В ДТЭК отметили, что объемы подписанных в предыдущие периоды компанией контрактов на импорт топлива из США, Польши и Казахстана значительно превысили 1 млн тонн. Эти поставки угля – временная мера, она необходима для стабильного прохождения отопительного сезона, подчеркнули в компании.

"Традиционно для компании приоритетной остается добыча на украинских шахтах. Это все позволило в разгар отопительного сезона и, несмотря на работу, максимальным составом оборудования увеличить объемы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго". На 11 января они составили 451 тыс. тонн, хотя еще 31 декабря прошлого года они были на уровне 276 тыс. тонн", – заявили в "ДТЭК Энерго".

https://www.facebook.com/DTEKEnergo/posts/291838196303678

Контекст:

Нынешний отопительный сезон Украина начала с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнергетики констатировали, что реальные запасы на станциях в четыре раза меньше запланированных, писал "Фокус".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что две ТЭС и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Глава ведомства Герман Галущенко рассказал, что в ноябре – декабре в Украину уже поступило более 1 млн тонн импортного угля.

Теги: уголь, энергетика, импорт, дефицит, отопительный сезон, ДТЭК, ТЭС, ТЭЦ, энергосистема
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