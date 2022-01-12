ДТЭК за последние четыре месяца импортировала 880 тыс. тонн угля для поддержки энергосистемы

"Только в декабре компанией было импортировано 423 тыс. тонн топлива, из которых львиная доля – поставки по морю. В прошлом месяце для нужд ТЭС "ДТЭК Энерго" было импортировано пять из девяти судов Panamax с углем из США и Колумбии. Кроме судовых поставок, компания импортирует уголь из Польши. В августе "ДТЭК Энерго" подписала два соглашения на поставку совокупно 340 тыс. тонн энергетического угля из этой страны", – сказано в сообщении.

В ДТЭК отметили, что объемы подписанных в предыдущие периоды компанией контрактов на импорт топлива из США, Польши и Казахстана значительно превысили 1 млн тонн. Эти поставки угля – временная мера, она необходима для стабильного прохождения отопительного сезона, подчеркнули в компании.

"Традиционно для компании приоритетной остается добыча на украинских шахтах. Это все позволило в разгар отопительного сезона и, несмотря на работу, максимальным составом оборудования увеличить объемы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго". На 11 января они составили 451 тыс. тонн, хотя еще 31 декабря прошлого года они были на уровне 276 тыс. тонн", – заявили в "ДТЭК Энерго".