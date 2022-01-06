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В Украину прибыли 60 вагонов угля для Луганской ТЭС

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Россия с ноября 2021 года в рамках угольной блокады Украины запретила поставки угля на Луганскую ТЭС
Россия с ноября 2021 года в рамках угольной блокады Украины запретила поставки угля на Луганскую ТЭС
Фото: cfts.org.ua

В Украину прибыли первые 60 вагонов угля для Луганской тепловой электростанции. Об этом 5 января сообщила в Facebook представитель делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Виктория Страхова.

"Позитивные новости. Первые 60 вагонов угля для Луганской ТЭС зашли в Украину. Теперь можно быть уверенной, что город Счастье и близлежащие населенные пункты будут счастливы хотя бы в плане тепла. И тепло будет в семьях, члены которых живут с обеих сторон контактной линии", – написала она.

https://www.facebook.com/victoria.strakhova/posts/10160498322413840

Контекст:

В Украине 15 ТЭС и три ТЭЦ. Девять ТЭС принадлежат энергетическому холдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, три – государственному "Центрэнерго", еще одна – компании "Донбассэнерго" нардепа Максима Ефимова. Две ТЭС находятся на не подконтрольной Украине территории Донбасса (Луганская принадлежит ДТЭК, Славянская – "Донбассэнерго").

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в декабре 2021 года, что две ТЭС и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Глава ведомства Герман Галущенко рассказал, что в ноябре – декабре в Украину уже поступило более 1 млн тонн импортного угля.

По состоянию на 8 декабря на складах Луганской ТЭС оставалось менее 30 тыс. тонн угля, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявлял, что этого должно было хватить на 20 суток работы одного блока, после чего станции грозила полная остановка.

Луганская ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет и за семь лет военного конфликта на Донбассе подъездные пути так и не были построены.

Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины с 1 ноября, писал "Главком".

Теги: Луганск, уголь, энергетика, ТЭС, электростанция, энергосистема, Луганская ТЭС
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