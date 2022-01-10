ДТЭК увеличила объем импорта угля из США и Колумбии до 550 тыс. тонн

"ДТЭК Энерго" продолжает активно снабжать углем энергосистему Украины. В эти дни встречаем седьмой и восьмой Panamax, которые доставляют 158 тыс. тонн топлива. Также в январе ожидаем приход девятого судна с импортным углем. В общей сложности это 215 тыс. тонн для нужд украинских ТЭС", – цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

В сумме ДТЭК подписала контракты на девять судовых поставок – это около 618 тыс. тонн угля для нужд украинских ТЭС. Первое судно для нужд государственных ТЭС "Центрэнерго" прибыло в Украину 20 ноября, еще пять для нужд ТЭС "ДТЭК Энерго" прибыли в течение декабря. Три судовых поставки ожидаются в январе.

"Импортируемый компанией уголь, вдобавок к собственной добыче, должен помочь нашим ТЭС, в случае необходимости, нести дополнительную нагрузку. Это позволит поддержать украинскую энергосистему в пиковые периоды потребления электричества", – отметил Салеев.