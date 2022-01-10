ДТЭК увеличила объем импорта угля из США и Колумбии до 550 тыс. тонн

"ДТЭК Энерго" продолжает активно снабжать углем энергосистему Украины. В эти дни встречаем седьмой и восьмой Panamax, которые доставляют 158 тыс. тонн топлива. Также в январе ожидаем приход девятого судна с импортным углем. В общей сложности это 215 тыс. тонн для нужд украинских ТЭС", – цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.
В сумме ДТЭК подписала контракты на девять судовых поставок – это около 618 тыс. тонн угля для нужд украинских ТЭС. Первое судно для нужд государственных ТЭС "Центрэнерго" прибыло в Украину 20 ноября, еще пять для нужд ТЭС "ДТЭК Энерго" прибыли в течение декабря. Три судовых поставки ожидаются в январе.
"Импортируемый компанией уголь, вдобавок к собственной добыче, должен помочь нашим ТЭС, в случае необходимости, нести дополнительную нагрузку. Это позволит поддержать украинскую энергосистему в пиковые периоды потребления электричества", – отметил Салеев.
В Украине 15 ТЭС и три ТЭЦ. Девять ТЭС принадлежат энергетическому холдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, три – государственному "Центрэнерго", еще одна – компании "Донбассэнерго" нардепа Максима Ефимова. Две ТЭС находятся на не подконтрольной Украине территории Донбасса (одна принадлежит ДТЭК, вторая – "Донбассэнерго").
В этом году Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнергетики констатировали, что реальные запасы на станциях в четыре раза меньше запланированных, отметил "Фокус".
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что две ТЭС и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.
Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).
28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Глава ведомства Герман Галущенко рассказал, что в ноябре – декабре в Украину уже поступило более 1 млн тонн импортного угля.