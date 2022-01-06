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ДТЭК в декабре импортировала 350 тыс. тонн угля

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В этом году Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля
В этом году Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля
Фото: ДТЕК Енерго

В этом месяце компания ДТЭК Рината Ахметова готовится встретить три новые партии угля, сообщила пресс-служба на странице в Facebook 5 января.

Агентство "РБК-Украина" подсчитало, что декабре "ДТЭК Энерго" поставила в Украину морем 350 тыс. тонн угля из США и Колумбии, это, по данным журналистов, максимальный объем импорта за весь период поставки.

"Завершили разгрузку двух последних Panamax. Уголь с пятого судна был полностью отгружен в порту Черноморск еще 1 января. Шестое судно разгрузили в порту ТИС 3 января. Сейчас американский и колумбийский уголь либо уже на ТЭС, либо направляется туда железной дорогой, – сказано в сообщении "ДТЭК Энерго". – Топливо с седьмого – девятого Panamax также пополнит склады ТЭС "ДТЭК Энерго". Делаем все от нас зависящее для обеспечения надежного прохождения отопительного сезона".

https://www.facebook.com/DTEKEnergo/posts/288196246667873

Контекст:

В Украине 15 ТЭС и три ТЭЦ. Девять ТЭС принадлежат энергетическому холдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, три – государственному "Центрэнерго", еще одна – компании "Донбассэнерго" нардепа Максима Ефимова. Две ТЭС находятся на не подконтрольной Украине территории Донбасса (одна принадлежит ДТЭК, вторая – "Донбассэнерго").

В этом году Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнергетики констатировали, что реальные запасы на станциях в четыре раза меньше запланированных, отметил "Фокус".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что две ТЭС и две теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Глава ведомства Герман Галущенко рассказал, что в ноябре – декабре в Украину уже поступило более 1 млн тонн импортного угля.

Теги: уголь, импорт, отопительный сезон, ДТЭК
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