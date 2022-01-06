ДТЭК в декабре импортировала 350 тыс. тонн угля

В этом году Украина начала отопительный сезон с низкими запасами угля Фото: ДТЕК Енерго

Агентство "РБК-Украина" подсчитало, что декабре "ДТЭК Энерго" поставила в Украину морем 350 тыс. тонн угля из США и Колумбии, это, по данным журналистов, максимальный объем импорта за весь период поставки.

"Завершили разгрузку двух последних Panamax. Уголь с пятого судна был полностью отгружен в порту Черноморск еще 1 января. Шестое судно разгрузили в порту ТИС 3 января. Сейчас американский и колумбийский уголь либо уже на ТЭС, либо направляется туда железной дорогой, – сказано в сообщении "ДТЭК Энерго". – Топливо с седьмого – девятого Panamax также пополнит склады ТЭС "ДТЭК Энерго". Делаем все от нас зависящее для обеспечения надежного прохождения отопительного сезона".