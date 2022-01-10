ДТЭК возобновил аварийные поставки электроэнергии в Польшу

Поставки в Польшу осуществляются по согласованию с системным оператором Фото: dtek.com

"По данным компании, экспорт осуществляется мощностью 140 МВт. Поставки идут по выделенной линии 220 кВ Добротворская ТЭС – Замостье. По данным НЭК "Укрэнерго", Добротворская ТЭС работает тремя энергоблоками мощностью 378 МВт. Еще один энергоблок находится в резерве. В компании "ДТЭК Энерго" пояснили, что поставки в Польшу осуществляются по согласованию с системным оператором. Добротворская ТЭС при необходимости готова нести нагрузку в ОЭС Украины", – сообщает информагентство.