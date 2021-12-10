ДТЭК по просьбе Польши предоставила аварийную помощь электроэнергией

"Экспорт по выделенной линии электропередачи производится по остаточному принципу в режиме 135 МВт ровным графиком. Вывод одного блока ТЭС для поддержки энергосистемы Польши согласован с диспетчером НЭК "Укрэнерго", – сообщила компания.

В ДТЭК подчеркнули, что Добротворская ТЭС в приоритетном режиме обеспечивает потребности объединенной энергосистемы Украины.

"ДТЭК выполняет все взятые на себя обязательства, в том числе по обеспечению своих генерирующих мощностей углем. Компания также готова при необходимости оказать помощь во избежание рисков для отключения потребителей соседних стран Европейского союза", – отметили в ДТЭК Рината Ахметова.