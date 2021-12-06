Электростанция ДТЭК оказала аварийную помощь энергосистеме Польши

Для оказания аварийной помощи энергосистеме Польши ДТЭК задействовала дополнительный блок на Добротворской ТЭС Фото: depositphotos.com

Как пишет "РБК-Украина", для предоставления помощи была задействована Добротворская ТЭС (Львовская область) компании ДТЭК Рината Ахметова.

Общий объем аварийной помощи составил 945 МВт-час (135 МВт ровным графиком в течение семи часов). ДТЭК для этого по запросу "Укрэнерго" задействовала дополнительный блок на Добротворской ТЭС.

"В течение семи часов один из четырех блоков Добротворской ТЭС выполнял указания "Укрэнерго" и нес нагрузку в энергосистеме Польши по ЛЭП 220 кВ Добротворская ТЭС – Замосць. Это единственная линия электропередачи, соединяющая энергосистему Украины и Польши", – говорится в публикации "РБК-Украина".

По информации агентства на 17.30, Добротворская ТЭС несет нагрузку трех из четырех энергоблоков.