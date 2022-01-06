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Глава ДТЭК Тимченко: Есть все основания считать, что Украина может стать самодостаточной и по электроэнергии, и по газу

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Бизнес активно инвестирует в возобновляемые и "зеленые" источники энергии, отмечают в ДТЭК
Бизнес активно инвестирует в возобновляемые и "зеленые" источники энергии, отмечают в ДТЭК
Фото: dtek.com

Украина имеет все возможности самостоятельно обеспечивать себя природным газом собственной добычи. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, его слова цитирует издание "Голос Америки".

"Есть все основания считать, что Украина может стать самодостаточной и по электроэнергии, и по газу, – считает генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко. – Во-первых, проведена рыночная реформа и либерализация рынка. Во-вторых, успешно идет синхронизация украинской энергосистемы с европейской и, в-третьих, есть успехи в так называемой декарбонизации энергетики. Бизнес активно инвестирует в возобновляемые и "зеленые" источники энергии: солнечную, биоэнергетику, новое поколение ядерной энергетики, водородные технологии".

По словам Тимченко, у Украины есть уникальная возможность стать лидером в Восточной Европе по декарбонизации экономики.

Контекст:

В 2021 году компания ДТЭК увеличила добычу природного газа до 2 млрд м3, что стало рекордом для частной газодобычи в стране. ДТЭК инвестировал свыше 10 млрд грн в разработку газовых месторождений и строительство газовой инфраструктуры, писало агентство "РБК-Украина".

Теги: экономика, энергетика, бизнес, ДТЭК, электроэнергия, газодобыча, технологии, реформа, Максим Тимченко, энергосистема
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