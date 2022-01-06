Глава ДТЭК Тимченко: Есть все основания считать, что Украина может стать самодостаточной и по электроэнергии, и по газу

"Есть все основания считать, что Украина может стать самодостаточной и по электроэнергии, и по газу, – считает генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко. – Во-первых, проведена рыночная реформа и либерализация рынка. Во-вторых, успешно идет синхронизация украинской энергосистемы с европейской и, в-третьих, есть успехи в так называемой декарбонизации энергетики. Бизнес активно инвестирует в возобновляемые и "зеленые" источники энергии: солнечную, биоэнергетику, новое поколение ядерной энергетики, водородные технологии".

По словам Тимченко, у Украины есть уникальная возможность стать лидером в Восточной Европе по декарбонизации экономики.