Энергетическая безопасность Украины напрямую зависит от завершения реформы рынка – гендиректор ДТЭК Тимченко

"Энергетическая безопасность Украины напрямую зависит от завершения реформы рынка, синхронизации национальной энергосистемы с европейской и прогресса в декарбонизации. Украина должна воспользоваться уникальной возможностью стать лидером по декарбонизации Восточной Европы, поддержать мировые тренды на пути к энергетическому переходу", – убежден глава энергокомпании.

Для достижения этих целей государство должно создать инвесторам прозрачные условия и добросовестно выполнять перед ними свои обязанности, подчеркнул он. При этом важно развивать "зеленую" генерацию и добычу газа, добавил Тимченко.

"Дерегуляция газовой промышленности Украины является фундаментальной для роста внутренней добычи газа с целью достижения энергетической независимости", – считает гендиректор ДТЭК.

В онлайн-дискуссии приняли участие старший научный сотрудник Стокгольмского форума свободного мира Андерс Аслунд, заместитель помощника секретаря Бюро по Европе и Евразии Государственного департамента США Робин Данниган, а также советник генерального директора НАК "Нафтогаз України" по международным отношениям Светлана Залищук. Модератором обсуждения выступил старший директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст.

"Ключевыми темами экспертных обсуждений стали прозрачность энергетического сектора, низкий уровень прогресса украинского правительства в выполнении обязательств по декарбонизации экономики, включая низкие темпы обновления электросетей, завершение реформы энергорынка, проблемы в подготовке Украины к отопительному сезону на фоне европейского энергетического кризиса и увеличения количества российских войск на границах Украины, что повысило риски для энергетической безопасности страны", – отмечает "РБК-Украина".