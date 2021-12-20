Тендер на почти 150 млн грн по проектированию электросетей на юге Украины выиграла компания с корнями в РФ – СМИ

Аукцион выиграло ООО "Союзэнергопроект", "РБК-Украина" подчеркивает, что компания с таким же названием и бенефициаром зарегистрирована и в России.
В комментарии агентству политолог Вадим Карасев заявил, что результат этого тендера может оказаться продолжением гибридной войны России, так как для национальной безопасности Украины эти ЛЭП имеют стратегическое значение.
"Вполне очевидны риски, которые несет "незаметный тендер" для безопасности страны, да и для энергообеспечения зимой южных регионов. Центральной власти нужно срочно принимать меры, если она действительно хочет защитить энергонезависимость страны. И где вездесущий СНБО, который должен предупреждать подобные риски. Стоит напомнить, что все это происходит за счет государственного финансирования", – заявил политолог.
8 декабря СБУ отправила Кабмину отчет, в котором предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. СБУ предупредила Кабмин, что такая ситуация "создает угрозу энергетической безопасности государства" и надежному прохождению осенне-зимнего периода.
Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины с 1 ноября, писал "Главком". Эта ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории, потому что подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет и за семь лет военного конфликта на Донбассе подъездные пути так и не были построены.
Украина после перерыва снова начала импорт электроэнергии из Беларуси. 26 мая 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 октября, НКРЭКУ на заседании 29 сентября продлила запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и РФ до 1 ноября, но с ноября импорт возобновили.