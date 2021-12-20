Тендер на почти 150 млн грн по проектированию электросетей на юге Украины выиграла компания с корнями в РФ – СМИ

Аукцион выиграло ООО "Союзэнергопроект", "РБК-Украина" подчеркивает, что компания с таким же названием и бенефициаром зарегистрирована и в России.

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В комментарии агентству политолог Вадим Карасев заявил, что результат этого тендера может оказаться продолжением гибридной войны России, так как для национальной безопасности Украины эти ЛЭП имеют стратегическое значение.

"Вполне очевидны риски, которые несет "незаметный тендер" для безопасности страны, да и для энергообеспечения зимой южных регионов. Центральной власти нужно срочно принимать меры, если она действительно хочет защитить энергонезависимость страны. И где вездесущий СНБО, который должен предупреждать подобные риски. Стоит напомнить, что все это происходит за счет государственного финансирования", – заявил политолог.