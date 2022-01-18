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Бурштынская ТЭС сократила экспорт электроэнергии в Европу для обеспечения украинских потребителей

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Бурштынская ТЭС в 2021 году увеличила отпуск электроэнергии на 29% по сравнению с 2020-м
Бурштынская ТЭС в 2021 году увеличила отпуск электроэнергии на 29% по сравнению с 2020-м
Фото: ДТЕК Бурштинська ТЕС / Facebook

Бурштынская теплоэлектростанция в течение прошлого гола для обеспечения потребностей абонентов в Украине сократила экспорт электроэнергии в Европу на 11%. Об этом сообщили в Facebook "ДТЭК Бурштынская ТЭС" 18 января.

"Для сглаживания пиковых нагрузок и поддержания стабильности энергосистемы отпуск Бурштынской ТЭС электроэнергии в 2021 году в целом увеличился на 29% – до 7,3 млрд кВт-ч по сравнению с 2020 годом. При этом объемы экспорта электроэнергии станции за соответствующий период также уменьшились – на 11%", – сообщили в компании.

Поставки потребителям Бурштынского энергоострова – Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей – ТЭС увеличила на 1,8 млрд кВт-ч. Это связано со значительным ростом потребления электроэнергии в регионе и резким – на 80% – падением импорта, объяснили в компании.

В ДТЭК добавили, что поставки на остальную часть Украины увеличились на 20% – до 0,52 млрд кВт-ч.

https://www.facebook.com/dtekbutes/posts/1796694500510163

Теги: импорт, экспорт, ДТЭК, Львовская область, Ивано-Франковская область, электроэнергия, ТЭС, Закарпатская область, энергосистема
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