2022-й станет годом развития атомной генерации. В декабре АЭС в Украине работали на историческом максимуме – Галущенко

"2022-й будет годом развития атомной генерации. Основы для этого были заложены в прошлом – 2021 году. Этот год был плодотворным на перспективные договоренности о развитии атомной энергетики. В частности, подписаны соглашения с компанией Westinghouse о построении новых пяти энергоблоков, меморандум с компанией NuScale по изучению возможностей строительства малых модульных атомных реакторов", – рассказал Галущенко.
По словам министра, в 2022 году должна также состояться корпоратизация НАЭК "Энергоатом". Это, по его мнению, позволит компании привлечь инвестиции и выведет ее на мировой уровень.
Министр энергетики подчеркнул, что в декабре прошлого года украинские атомные станции работали на историческом максимуме. В дни наибольшего похолодания атомная энергетика производила более 300 млн кВт-ч в сутки, рассказал Галущенко.
Также впервые самая большая в Европе Запорожская АЭС запустила в работу все шесть энергоблоков и вышла на свою максимальную мощность – рекордные 6190 МВт, сообщил министр.
В Украине действуют четыре атомные электростанции с 15 энергоблоками: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская, сообщается на сайте "Энергоатома".
Наращивание производства электроэнергии на АЭС происходит на фоне отчета Службы безопасности Украины, отправленного 8 декабря в Кабмин, в котором правительство Украины предупреждается о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).
Несмотря на это, в ноябре 2021 года объем отпуска электрической энергии ТЭС "ДТЭК Энерго" составил почти 2,4 млрд кВт-ч, в целом за 11 месяцев года этот показатель был на 10% выше, чем за такой же период 2020 года.
17 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что две теплоэлектростанции и две теплоэлектроцентрали переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.
21 декабря в Министерстве энергетики Украины сообщили, что за неделю с 14 декабря объемы запасов угля на украинских теплоэлектростанциях (ТЭС) выросли на 0,8%, но ни на одной из них не соблюдены гарантированные запасы топлива.
При этом министр энергетики Герман Галущенко заверил в тот же день, что ситуация в энергосистеме Украины стабильная и никаких веерных отключений в Украине не происходит и не планируется.