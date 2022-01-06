2022-й станет годом развития атомной генерации. В декабре АЭС в Украине работали на историческом максимуме – Галущенко

В декабре прошлого года украинские атомные станции работали на историческом максимуме, в том числе и самая большая в Европе Запорожская АЭС Фото: energoatom.com.ua

"2022-й будет годом развития атомной генерации. Основы для этого были заложены в прошлом – 2021 году. Этот год был плодотворным на перспективные договоренности о развитии атомной энергетики. В частности, подписаны соглашения с компанией Westinghouse о построении новых пяти энергоблоков, меморандум с компанией NuScale по изучению возможностей строительства малых модульных атомных реакторов", – рассказал Галущенко.

По словам министра, в 2022 году должна также состояться корпоратизация НАЭК "Энергоатом". Это, по его мнению, позволит компании привлечь инвестиции и выведет ее на мировой уровень.

Министр энергетики подчеркнул, что в декабре прошлого года украинские атомные станции работали на историческом максимуме. В дни наибольшего похолодания атомная энергетика производила более 300 млн кВт-ч в сутки, рассказал Галущенко.

Также впервые самая большая в Европе Запорожская АЭС запустила в работу все шесть энергоблоков и вышла на свою максимальную мощность – рекордные 6190 МВт, сообщил министр.