Шмыгаль: Было много заявлений, что мы замерзнем во тьме. Как видите, эти страшилки не оправдались

План поставок энергетического угля в первом квартале 2022 года составляет около 6 млн тонн при ориентировочных расходах 5,5 млн тонн, сообщил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

"В начале октября было много заявлений, что мы замерзнем в ноябре во тьме. В ноябре были заявления, что в декабре закончится уголь, закончится свет, закончится тепло. Также в декабре мы слышали постоянно, что будут блэкауты, на январь сомнительные аналитики прогнозировали, что закончится весь газ. Как видите, эти страшилки информационные не оправдались и не оправдываются", – сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что энергосистема Украины работает стабильно, все потребители обеспечены электроэнергией, веерных отключений в 2021–2022 годах "не было и не предвидится".

В то же время он обратил внимание, что нынешний отопительный сезон проходит "в условиях беспрецедентных вызовов" не только для Украины, но и для всего мира.

Основные нагрузки в этом сезоне в Украине несет атомная генерация, сейчас работают 14 блоков АЭС, отметил чиновник.

"Параллельно проходит активное увеличение поставок угля на склады, а также его производство и импорт. На сегодня мы имеем на складах около 800 тыс. тонн угля, что уже больше, чем было в это время в прошлом году", – заявил премьер.

По его словам, с начала года производство угля на украинских шахтах выросло почти на 20% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Он также сообщил, что с начала ноября 2021 года в Украину поступило 14 судов с энергетическим углем.

"Переговоры об увеличении поставок импортного угля на февраль – март продолжаются. В целом в первом квартале запланированы поставки угля на склады ТЭС в объеме 6 млн тонн, при этом ориентировочные расходы угля ожидаются на уровне 5,5 млн тонн, то есть будет прирост", – сказал Шмыгаль.

Он также сообщил, что в газохранилищах сейчас 11,5 млрд м³ газа. "Нафтогаз" планирует получить от собственной добычи еще около 3,3 млрд м³ в первом квартале этого года.