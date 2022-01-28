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Шмыгаль: Было много заявлений, что мы замерзнем во тьме. Как видите, эти страшилки не оправдались

План поставок энергетического угля в первом квартале 2022 года составляет около 6 млн тонн при ориентировочных расходах 5,5 млн тонн, сообщил Шмыгаль
План поставок энергетического угля в первом квартале 2022 года составляет около 6 млн тонн при ориентировочных расходах 5,5 млн тонн, сообщил Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

У Украины достаточно ресурсов, чтобы стабильно пройти этот отопительный сезон, заверил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В начале октября было много заявлений, что мы замерзнем в ноябре во тьме. В ноябре были заявления, что в декабре закончится уголь, закончится свет, закончится тепло. Также в декабре мы слышали постоянно, что будут блэкауты, на январь сомнительные аналитики прогнозировали, что закончится весь газ. Как видите, эти страшилки информационные не оправдались и не оправдываются", – сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что энергосистема Украины работает стабильно, все потребители обеспечены электроэнергией, веерных отключений в 2021–2022 годах "не было и не предвидится".

В то же время он обратил внимание, что нынешний отопительный сезон проходит "в условиях беспрецедентных вызовов" не только для Украины, но и для всего мира. 

Основные нагрузки в этом сезоне в Украине несет атомная генерация, сейчас работают 14 блоков АЭС, отметил чиновник. 

"Параллельно проходит активное увеличение поставок угля на склады, а также его производство и импорт. На сегодня мы имеем на складах около 800 тыс. тонн угля, что уже больше, чем было в это время в прошлом году", – заявил премьер. 

По его словам, с начала года производство угля на украинских шахтах выросло почти на 20% по сравнению с таким же периодом прошлого года. 

Он также сообщил, что с начала ноября 2021 года в Украину поступило 14 судов с энергетическим углем.

"Переговоры об увеличении поставок импортного угля на февраль – март продолжаются. В целом в первом квартале запланированы поставки угля на склады ТЭС в объеме 6 млн тонн, при этом ориентировочные расходы угля ожидаются на уровне 5,5 млн тонн, то есть будет прирост", – сказал Шмыгаль. 

Он также сообщил, что в газохранилищах сейчас 11,5 млрд м³ газа. "Нафтогаз" планирует получить от собственной добычи еще около 3,3 млрд м³ в первом квартале этого года. 

Контекст:

Отопительный сезон 2021/2022 Украина начала с низкими запасами угля. Утвержденный Министерством энергетики график накопления угля предполагал, что уже в сентябре 2021 года запасы угля превысят 2 млн тонн, но в конце октября в Минэнергетики констатировали, что реальные запасы на станциях в четыре раза меньше запланированных, писал "Фокус".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил 17 декабря, что две ТЭС и две ТЭЦ переходят на природный газ из-за дефицита угля на складах.

Этому решению предшествовал отчет СБУ, в котором спецслужба предупредила правительство Украины о реальной угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля. Согласно документу, на 1 декабря на складах находилось 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонение – 2146,5 тыс. тонн).

Чтобы пополнять склады, Украина ежемесячно будет импортировать от шести до 10 кораблей угля морским путем, заявлял заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма в декабре.

28 декабря в Министерстве энергетики сообщили о системных поставках угля в Украину. Глава ведомства Герман Галущенко говорил, что в ноябре – декабре в Украину поступило более 1 млн тонн импортного угля.

14 января 2022 года запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины составляли 734 тыс. тонн и впервые за отопительный сезон превысили запасы на такую же дату прошлого года, заявил глава комитета по вопросам энергетики Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

Теги: газ, уголь, энергетика, импорт, отопительный сезон, электроэнергия, ТЭС, АЭС, Денис Шмыгаль, энергосистема
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