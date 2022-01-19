В Донецкой области задержали 30 человек, которые разворовывали уголь из грузовых вагонов – "Укрзалізниця"

В "Укрзалізниці" отметили: при перевешивании вагонов выяснилось, что общая недостача угля составила 61 тонну Фото: depositphotos.com

"Как было установлено работниками территориального управления аппарата директора по экономической и информационной безопасности "Укрзалізниці", группа воров на протяжении 2021 года осуществляла хищение угля из железнодорожных вагонов на станции Кураховка", – говорится в сообщении.

Сотрудники "Укрзалізниці" проинформировали об этом правоохранительные органы. 14 января 2022 года полиция задержала на станции Кураховка около 30 человек в возрасте от 16 до 40 лет, подозреваемых в хищении груза.

Как отметили в компании, на месте происшествия было обнаружено 190 полимерных мешков с углем. Кроме того, в складском помещении, которое находилось вблизи железнодорожных путей, обнаружено и изъято 1190 мешков с углем.

"При перевешивании вагонов, из которых производилось хищение, общая недостача груза (угля) составила 61 тонну", – сообщили в "Укрзалізниці".

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.