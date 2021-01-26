В Черниговской области военнослужащие разворовали имущество воинской части для его продажи оборонным госпредприятиям – СБУ

По данным СБУ, для сокрытия происхождения товаров злоумышленники уничтожали аутентичные серийные номера на сворованном из воинских частей оборудовании.

В Черниговской области контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что должностные лица одной из воинских частей Министерства обороны разворовывали военное имущество. Об этом 26 января сообщает пресс-служба СБУ.

Как установили правоохранители, хищение продукции происходило по заказу представителей коммерческих структур для дальнейшей ее реализации на государственные предприятия оборонно-промышленного комплекса и за границу.

По данным спецслужбы, для сокрытия происхождения товаров злоумышленники уничтожали аутентичные серийные номера на сворованных узлах. Однако после проведения экспертных исследований их удалось идентифицировать.

В ходе обысков правоохранители изъяли имущество, которое уже было реализовано правонарушителями и готовилось к экспорту в одну из стран Азиатского региона. Также был обнаружен склад с похищенной из воинских частей продукцией.