ГОРДОН
 
 
КИЕВ

В Киеве обнаружили автомобиль с эмблемой спецподразделения ФСБ России. О нем сообщили в СБУ – СМИ

Автомобиль Opel Astra с донецкими номерами находился на проспекте Петра Григоренко возле супермаркета "Баул", рассказал источник издания "Обозреватель".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Машина оформлена на физическое лицо из Славянска
Машина оформлена на физическое лицо из Славянска
Фото: obozrevatel.com

В Дарницком районе Киева 25 января обнаружили автомобиль с эмблемой российского спецподразделения "Альфа" ФСБ Российской Федерации, сообщило издание "Обозреватель".

По информации собеседника издания, автомобиль Opel Astra стоял на проспекте Петра Григоренко в столичном районе Позняки возле супермаркета "Баул".

Фото: obozrevatel.com
Фото: obozrevatel.com

На Opel нанесена эмблема российской "Альфы", это спецподразделение в составе Федеральной службы безопасности РФ. У машины были донецкие номера серии АН.

Фото: obozrevatel.com
Фото: obozrevatel.com

Издание уточнило, что последний раз авто перерегистрировали на нового владельца в 2016 году. Сейчас машина оформлена на физическое лицо из Славянска (Донецкая область). Украинское спецподразделение "Альфа" Службы безопасности Украины имеет другую эмблему.

Фото: veterano.com.ua
Фото: veterano.com.ua

По информации источника "Обозревателя", кто-то из жителей Киева сообщил о странном автомобиле в Службу безопасности Украины. Сейчас на месте работают сотрудники службы вместе с полицией.

Теги: Россия, СБУ, Донецкая область, Славянск, полиция, Альфа, ФСБ, Дарница, автомобиль
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красотка в постели", "Умная жена должна уметь так делать ножкой". Джанабаева показала растяжку
"Красотка в постели", "Умная жена должна уметь так делать ножкой". Джанабаева показала растяжку
  "Улыбка обезьяны". Пианист Хмара рассказал рецепт любимого коктейля
  "Улыбка обезьяны". Пианист Хмара рассказал рецепт любимого коктейля
"Узнали женщину?" Блогер Покрещук показала, как выглядела до увеличения скул
"Узнали женщину?" Блогер Покрещук показала, как выглядела до увеличения скул
Ардженто обвинила режиссера Коэна в изнасиловании
Ардженто обвинила режиссера Коэна в изнасиловании
  Павлик: У нас очень большая разница в возрасте, но в мире много примеров таких браков
  Павлик: У нас очень большая разница в возрасте, но в мире много примеров таких браков
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Самая прекрасная Людочка во Вселенной". Ефросина обнародовала совместное фото с мамой
"Самая прекрасная Людочка во Вселенной". Ефросина обнародовала совместное фото с мамой
Седокова выставила перед камерой грудь и высунула язык
Седокова выставила перед камерой грудь и высунула язык
Каменских сообщила о смерти отца
Каменских сообщила о смерти отца
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Зимняя красота". Савченко позировала на фоне лебедей и уток
"Зимняя красота". Савченко позировала на фоне лебедей и уток
"Мы вместе и ты – счастливый". Зеленская в день рождения мужа обнародовала совместное селфи
"Мы вместе и ты – счастливый". Зеленская в день рождения мужа обнародовала совместное селфи
"Когда отношения становятся токсичными, их надо заканчивать". Демин расстался с женой после 13 лет совместной жизни
"Когда отношения становятся токсичными, их надо заканчивать". Демин расстался с женой после 13 лет совместной жизни
Alyosha показала фигуру в белом купальнике
Alyosha показала фигуру в белом купальнике
"Мой лотос расцвел". Собчак позировала в "голом" комбинезоне с цветком на интимном месте
"Мой лотос расцвел". Собчак позировала в "голом" комбинезоне с цветком на интимном месте
"Красивая была бы пара". Дан Балан обнародовал совместное фото с Тиной Кароль
"Красивая была бы пара". Дан Балан обнародовал совместное фото с Тиной Кароль
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мы похожи?" Ани Лорак показала селфи с братом
"Мы похожи?" Ани Лорак показала селфи с братом
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова Собчак
Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова – Собчак
Алина ГРЕЧАНАЯ
"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз
"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз
  Никитюк: В семь лет я носила продавать овощи-фрукты, пока мама с папой были на заводе
Никитюк: В семь лет я носила продавать овощи-фрукты, пока мама с папой были на заводе G
Дмитрий ГОРДОН
Верещук отметила 17-летие сына
Верещук отметила 17-летие сына
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
  "Все, что когда-либо будет, уже было". Фиолетовый наряд Харрис на инаугурации заставил поклонников "Симпсонов" вновь заговорить о пророчествах мультсериала
"Все, что когда-либо будет, уже было". Фиолетовый наряд Харрис на инаугурации заставил поклонников "Симпсонов" вновь заговорить о пророчествах мультсериала
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS