В Киеве обнаружили автомобиль с эмблемой спецподразделения ФСБ России. О нем сообщили в СБУ – СМИ

В Дарницком районе Киева 25 января обнаружили автомобиль с эмблемой российского спецподразделения "Альфа" ФСБ Российской Федерации, сообщило издание "Обозреватель".
По информации собеседника издания, автомобиль Opel Astra стоял на проспекте Петра Григоренко в столичном районе Позняки возле супермаркета "Баул".
На Opel нанесена эмблема российской "Альфы", это спецподразделение в составе Федеральной службы безопасности РФ. У машины были донецкие номера серии АН.
Издание уточнило, что последний раз авто перерегистрировали на нового владельца в 2016 году. Сейчас машина оформлена на физическое лицо из Славянска (Донецкая область). Украинское спецподразделение "Альфа" Службы безопасности Украины имеет другую эмблему.
По информации источника "Обозревателя", кто-то из жителей Киева сообщил о странном автомобиле в Службу безопасности Украины. Сейчас на месте работают сотрудники службы вместе с полицией.