В Киеве обнаружили автомобиль с эмблемой спецподразделения ФСБ России. О нем сообщили в СБУ – СМИ

Автомобиль Opel Astra с донецкими номерами находился на проспекте Петра Григоренко возле супермаркета "Баул", рассказал источник издания "Обозреватель".

Машина оформлена на физическое лицо из Славянска Фото: obozrevatel.com

В Дарницком районе Киева 25 января обнаружили автомобиль с эмблемой российского спецподразделения "Альфа" ФСБ Российской Федерации, сообщило издание "Обозреватель".

По информации собеседника издания, автомобиль Opel Astra стоял на проспекте Петра Григоренко в столичном районе Позняки возле супермаркета "Баул".

Фото: obozrevatel.com

На Opel нанесена эмблема российской "Альфы", это спецподразделение в составе Федеральной службы безопасности РФ. У машины были донецкие номера серии АН.

Фото: obozrevatel.com

Издание уточнило, что последний раз авто перерегистрировали на нового владельца в 2016 году. Сейчас машина оформлена на физическое лицо из Славянска (Донецкая область). Украинское спецподразделение "Альфа" Службы безопасности Украины имеет другую эмблему.

Фото: veterano.com.ua

По информации источника "Обозревателя", кто-то из жителей Киева сообщил о странном автомобиле в Службу безопасности Украины. Сейчас на месте работают сотрудники службы вместе с полицией.