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ПОЛИТИКА

ГПСУ проверит информацию о "приглашении" сотрудников ФСБ России на украинско-белорусскую границу

17 января журналист Андрей Цаплиенко опубликовал якобы копию письма белорусских пограничников к ФСБ, в котором предлагается создать совместные разведпункты на границе с Украиной. Государственная пограничная служба Украины отметила, что информацию проверит.

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В ГПСУ сообщили, что не фиксировали на границе с Беларусью обострений
В ГПСУ сообщили, что не фиксировали на границе с Беларусью обострений
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Государственная пограничная служба Украины изучит опубликованную в СМИ информацию о том, что белорусские пограничники предложили ФСБ России создать разведывательные пункты на границе с Украиной. Об этом спикер ГПСУ Андрей Демченко сказал 18 января в эфире канала "Украина 24".

"Информация довольно интересная, и она нами учтена в оперативной деятельности. Мы ее обязательно подробнее изучим. Если говорить о линии государственной границы, то в настоящее время мы не фиксируем какого-либо обострения. Такие разведпункты могут находиться дальше вглубь территории Беларуси", – отметил он.

Демченко подчеркнул, что в настоящее время контроль над границей с Беларусью усилен.

"Это продолжается уже долго, учитывая политическую ситуацию в этой стране и на фоне тех заявлений, которыми Беларусь пытается предъявить Украине контрабанду оружия, что не подтверждается, а также с учетом сотрудничества Беларуси с РФ", – рассказал он.

17 января журналист Андрей Цаплиенко опубликовал в своем Telegram якобы копию письма белорусских пограничников к ФСБ. Документ имеет гриф "Для служебного пользования". В нем глава пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппа предложил первому заместителю ФСБ РФ Владимиру Кулешову создать постоянные разведывательные посты вдоль всей украинско-белорусской границы.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, ФСБ, граница, пограничники, ГПСУ
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