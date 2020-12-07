ФСБ 4 декабря на украинско-российской границе убила гражданское лицо – СМИ

По данным "Радіо Свобода", гражданин Украины в ночь на 4 декабря стал случайной жертвой российских пограничников и заявление о перестрелке похоже на попытку скрыть ответственность должностных лиц ФСБ за убийство гражданского лица.

В ночь на 4 декабря на территории России погиб 27-летний гражданин Украины, житель Сумской области российского происхождения Евгений Голубев. Об этом сообщило "Радіо Свобода" 7 декабря, ссылаясь на данные источника в правоохранительных органах.

Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям убили гражданское лицо, не предоставили доказательств его сопротивления при задержании, подчеркнул собеседник журналистов.

Он рассказал, что личность погибшего украинским правоохранителям хорошо известна: мужчина был фигурантом нескольких уголовных производств, обвинялся в хулиганстве и разбое. Погибший часто ездил в пограничную с Украиной Белгородскую область РФ, где имел друзей, говорит собеседник "Радіо Свобода". По словам знакомых Голубева, он неоднократно организовывал там вечеринки на озерах "для своих", которые любят рыбачить.

При этом источник журналистов обращает внимание, что контрабандисты обычно оружие с собой не носят, "максимум – тепловизор".

"Иначе, в случае задержания пограничниками России с ними проще "договориться" за деньги, чем устраивать стрельбу. Поэтому, предполагает источник, Голубев стал случайной жертвой пограничников, а дальнейшая "раскрутка" ими сценария "героической" операции на границе похожа на попытку скрыть ответственность должностных лиц ФСБ за убийство гражданского лица", – говорится в статье.

Собеседник "Радіо Свобода" считает вполне вероятным, что в ближайшее время российские пограничники покажут оружие, якобы принадлежавшее Голубеву, или "даже опубликуют фотографии его тела в форме военного образца".

Госпогранслужба и Нацполиция пока не подтвердили личность погибшего.

О том, что трое неизвестных граждан якобы незаконно пересекли границу Украины с РФ в районе Белгородской и Воронежской областей, ФСБ заявила 4 декабря. Ведомство утверждало, что они оказали вооруженное сопротивление, в ходе перестрелки один погиб, двое скрылись на территории Украины.

Украинские пограничники перестрелки рядом с границей не фиксировали, сообщили в Госпогранслужбе Украины и анонсировали встречу своих представителей с россиянами "для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона".