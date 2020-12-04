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ПРОИСШЕСТВИЯ

"Не фиксировали никаких выстрелов". Госпогранслужба Украины прокомментировала информацию ФСБ о перестрелке возле границы

ФСБ России заявила о перестрелке с нарушителями границы с Украиной. В Госпогранслужбе Украины отметили, что о нестандартных ситуациях на общей границе российская сторона не информировала.

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В ФСБ говорят, что инцидент произошел в полночь
В ФСБ говорят, что инцидент произошел в полночь
Фото: ЕРА

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) пока не располагает сведениями о перестрелке, которая якобы произошла на российской территории возле границы с Украиной. Об этом 4 декабря украинское ведомство проинформировало на своем сайте.

О трех неизвестных, которые незаконно пересекли границу Украины с РФ в районе Белгородской и Воронежской областей, заявила сегодня ФСБ, в состав которой входит пограничная служба. Российская спецслужба утверждает, что в результате перестрелки с нарушителями один из них был убит, а двое убежали на украинскую территорию.

"По информации, поступившей от российских пограничников в Госпогранслужбу около 11.00, событие якобы произошло в полночь по московскому времени. Отметим, пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей с Россией. Кроме того, российская сторона до этого немедленно не информировала украинских пограничников о каких-либо нестандартных ситуациях на общем участке границы", – говорится в сообщении ГПСУ.

В ведомстве рассказали, что в настоящее время "дополнительно проверяется участок местности, на которую указывает смежная сторона".

Госпогранслужба Украины анонсировала также встречу своих представителей с россиянами "для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона".

Теги: Россия, ФСБ, граница, Госпогранслужба, перестрелка, пограничники, ГПСУ, спецслужбы, нарушители
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