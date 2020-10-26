В России венгра обманули на $10 тыс., он нарушил границу с Украиной – ГПСУ

В Госпогранслужбе Украины заявили, что гражданин Венгрии, который был задержан при попытке нелегально перебраться из России в Харьковскую область, мог попасть в Украину официально.

25 октября в Харьковской области на границе с Россией задержали гражданина Венгрии, который пытался незаконно попасть в Украину после обмана со стороны россиян. Об этом 26 октября проинформировала Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Задержание иностранца украинские пограничники провели в районе Волчанска.

"По его словам, он стал жертвой мошенников. Задержанный рассказал, что в России неизвестные согласились помочь ему быстро добраться домой. За свои услуги такие "помощники" получили $10 тыс. Обманутого венгра мошенники бросили на российско-украинской границе", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что с 28 сентября иностранцам разрешен въезд в Украину при наличии страхового полиса, покрывающего расходы, связанные с лечением COVID-19.

"Задержанный пограничниками отдела "Волчанск" венгр при наличии полиса страхования мог официально пересечь границу с Россией в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области", – объяснили в пограничном ведомстве.

Госпогранслужба Украины уведомила, что иностранцу, скорее всего, "придется еще и потратиться на административные штрафы за незаконное пересечение государственной границы и нарушение пограничного режима".