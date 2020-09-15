Гражданин Израиля пытался через болота попасть из Беларуси в Украину, его задержали – ГПСУ

Гражданину Израиля, которого задержали за нарушение государственной границы Украины, на пять лет запретили въезд в страну, отметили в Госпогранслужбе.

15 сентября в Черниговской области задержали гражданина Израиля, который пытался незаконно попасть из Беларуси в Украину. Об этом проинформировала Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

"Государственная пограничная служба подчеркивала и обращалась к иностранным гражданам, которые планируют попасть в Украину, не пытаться нарушать законодательство Украины. Однако один из иностранцев, несмотря на ограничения въезда, не прислушался к этому. Он попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области. Однако сразу был задержан пограничным нарядом", – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что иностранец 1978 года рождения "для нарушения границы даже выбрал болотистую местность, вероятно, надеясь, что на таком направлении ему это точно удастся".

На задержанного составили протокол об административной ответственности и запретили въезд в Украину сроком на пять лет.

"Он уже принудительно возвращен на сопредельную сторону", – рассказали в Госпогранслужбе Украины.

Сейчас граница с Беларусью охраняется в усиленном режиме из-за попыток попасть в Украину хасидов, которые каждую осень приезжают в Умань Черкасской области, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Нового года (Рош а-Шана). В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев в связи с обострением эпидемической ситуации, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа.

"Европейская правда" со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не оформлять хасидов на выезд в Украину, сообщила пресс-служба МИД Украины.

15 сентября сотни паломников-хасидов заблокировали белорусско-украинскую границу после того, как пограничники не впустили их на территорию Украины.