Из Украины пытались вывезти 800 новогодних сосен ㅡ ГПСУ

Грузовик с нелегально вырубленными новогодними деревьями задержали 23 ноября на участке отдела пограничной службы "Горный" Черниговского отряда, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В грузовике перевозили деревья без необходимых маркировок Фото: dpsu.gov.ua

В Черниговской области пограничники задержали грузовик, в котором пытались нелегально вывезти из Украины 800 молодых хвойных деревьев. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По информации ведомства, грузовик с нелегально вырубленными новогодними деревьями задержали вечером 23 ноября на участке отдела пограничной службы "Горный" Черниговского отряда.

"За рулем грузовика украинской регистрации был житель приграничной территории. За лобовым стеклом кабины транспортного средства красовались сине-желтые флажки, а на двери виднелись полосы российского триколора", – говорится в сообщении.

Водитель заявил, что перевозит лесопродукцию, но не смог показать никаких разрешительных документов. Во время осмотра машины зафиксировали, что прицеп полностью заполнен соснами. Он перевозил 800 молодых хвойных деревьев без необходимых маркировок, сообщили пограничники.

В ведомстве отметили, что сосны изъяли представители Нацполиции. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса).

Пограничники добавили, что нелегальные операции с новогодними деревьями в этом году зафиксированы довольно рано.